修正-《全球市场》美元下滑金价上涨，等候叶伦国会作证

中国经济：制造业面临多重挑战，今年将实施中国制造2025分省市指南--报告
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
“叶伦很可能尽量保持礼貌，积极乐观地回答提问，在电视上呈现良好形象。从这个角度考虑，她的证词可能显示美国经济有利，从而提振美元，”IronFx Global的全球外汇策略主管Marshall Gittler表示。
一个支持继续缩减购债的理由是，债券投资者已经逐渐接受这个计划，没有像去年那样惊慌失措。
10年期美国公债收益率(殖利率) 回落至2.67%，远低于近期3.04%的高点，对楼市的威胁减弱。
投资者也接受了缩减购债不等同于收紧政策的看法，已经将联储首次升息的预期时间推后。联邦基金利率期货<0#FF:>价格暗示，市场大致预期2015年末之前不会升息，叶伦可能也会支持这个看法。
油市方面，价格在近来上涨后企稳，市场预期漫长而寒冷的冬季即将结束。
布兰特原油期货 周二上涨0.05美元，报每桶108.68美元，脱离109上方的五周高点。美国原油 微涨0.02美元，报100.08美元，周一涨至今年高点100.55美元。(完)
(编译 艾茂林/李爽/李婷仪/李春喜; 审校 屈桂娟/张若琪/张涛)
路透北京4月24日 - 中国人民网周一报导，全国人大常委会收到报告称，中国制造业面临增速换挡、结构调整和动能转化的多重挑战，今年将实施“中国制造2025”分省市指南，深化“中国制造2025”试点示范城市和产业示范区建设，引导地方发展优势产业。
3月中旬，国务院正式批复设立辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川及陕西自贸区，并分别印发了《总体方案》。中央对七个自贸区的设立有着深远的战略考虑，赋予不同定位、目标及任务，值得香港业界认真分析及把握机会。
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，包装企业 HCP Global已与17家银行签署增扩后的5.4亿美元贷款案。 牵头行兼簿记行永丰银行、国泰世华银行、中国信托商业银行、星展 银行、玉山商业银行、台北富邦商业银行和台新国际银行2月时承贷本案 。台北富邦银行任额度代理行，国泰世华银行为担保品控管行。 该贷款案包括A部分4.9亿美元分期偿还定期贷款，以及B部分5,000万 美元循环信贷。最高综合收益为425个基点，利率较伦敦银行间拆放款利 率(Libor)加码400个基点，平均期限为四年。 贷款于4月20日签署。 额度分配情况如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 国泰世华银行 80 台新国际银行 68.1445 玉山商业银行 63.1445 台北