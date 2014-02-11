修正-《全球市场》美元下滑金价上涨，等候叶伦国会作证

“叶伦很可能尽量保持礼貌，积极乐观地回答提问，在电视上呈现良好形象。从这个角度考虑，她的证词可能显示美国经济有利，从而提振美元，”IronFx Global的全球外汇策略主管Marshall Gittler表示。

一个支持继续缩减购债的理由是，债券投资者已经逐渐接受这个计划，没有像去年那样惊慌失措。

10年期美国公债收益率(殖利率) 回落至2.67%，远低于近期3.04%的高点，对楼市的威胁减弱。

投资者也接受了缩减购债不等同于收紧政策的看法，已经将联储首次升息的预期时间推后。联邦基金利率期货<0#FF:>价格暗示，市场大致预期2015年末之前不会升息，叶伦可能也会支持这个看法。

油市方面，价格在近来上涨后企稳，市场预期漫长而寒冷的冬季即将结束。

布兰特原油期货 周二上涨0.05美元，报每桶108.68美元，脱离109上方的五周高点。美国原油 微涨0.02美元，报100.08美元，周一涨至今年高点100.55美元。(完)