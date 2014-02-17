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亚洲 | 2014年 2月 17日 星期一 11:27 BJT

《全球市场》亚股上涨但美元下跌，新兴市场疑虑消退

1月放贷规模通常会骤增，因银行业试图尽可能多地放贷以抢占市场份额，不过上月增幅仍为2010年1月以来最高。

下道考验将是周四出炉的汇丰2月制造业采购经理人指数(PMI)报告。1月PMI报告令人失望，曾在全球市场掀起波澜。

同日欧洲和美国也将公布PMI数据，此外美国还将出炉通胀数据。

20国集团(G20)财长和央行行长亦将自周四开始举行会议。周日，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉等将召开新闻发布会。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三将公布政策会议纪录，不过预计与联储主席叶伦上周表示前景稳定的看法相差不大。

叶伦仍需在参议院进行证词陈述，此前由于天气恶劣，听证会被推迟，但目前为止尚未确定最终日期。(完) (编译 戴素萍/朱晓军/李春喜/许娜；审校 张涛/艾茂林/高琦)
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