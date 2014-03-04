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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 12:26 BJT

《全球市场》亚洲股市承压，因乌克兰疑虑罩顶

* 对于乌克兰动荡升级的担忧打压风险资产

* 乌克兰不确定性盖过美国数据乐观的影响

* 美元指数脱离上周所及的两个月低位

* 美国原油期货接近五个月高位，受军事冲突担忧影响

路透东京3月4日 - 亚洲股市周二处于守势，因乌克兰紧张情势没有缓解的迹象，俄罗斯加强对克里米亚的控制，而西方国家寻求阻止俄罗斯。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌约0.1%。
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