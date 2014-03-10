《全球市场》亚股下滑，中国贸易数据欠佳及乌克兰疑虑打压风险偏好

上海车展：中国豪华车市场未来10年将成长50%--奥迪执行长
路透上海4月19日 - 奥迪执行长Rupert Stadler周三表示，中国豪华汽车市场未来10年将成长50%，指因个人财富增加且民间企业趋于繁荣是主要推动力。
欧元兑美元报1.3886，距离上周五所及的两年半高位1.3915不远。
澳元兑美元 从周五尾段的0.9065下跌至0.9043，受中国数据疲软影响。
人民币兑美元 周一开盘报6.1554，较周五收盘6.1260下跌0.5%。
金价周一连续第二日小跌，此前美国公布的就业数据强劲，缓解了经济放缓的担忧，并削弱黄金的避险魅力。
但乌克兰危机可能仍是黄金市场的主要题材，商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理连续第四周增加对黄金期货和期权的多头押注，因地缘政治紧张提振投机兴趣升至逾一年最高。
布兰特原油 下跌0.34美元至每桶108.66，结束连续两日涨势。(完)
(编译 张若琪/高琦/许娜/李爽/杜明霞；审校 张涛/田建华/张荻)
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路透香港4月19日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上 市公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 暂无 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变 保荐人 (港元) (亿港元) 幅 *4/19 新高教集团
路透北京4月19日 - 中国中央电视台周三报导，北京市出台新规，严禁擅自改变科研、工业、酒店、旅游、文化和娱乐等产业项目规划用途作为居住使用，未经批准不得转让和分割销售。