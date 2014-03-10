《全球市场》亚股下滑，中国贸易数据欠佳及乌克兰疑虑打压风险偏好

欧元兑美元报1.3886，距离上周五所及的两年半高位1.3915不远。

澳元兑美元 从周五尾段的0.9065下跌至0.9043，受中国数据疲软影响。

人民币兑美元 周一开盘报6.1554，较周五收盘6.1260下跌0.5%。

金价周一连续第二日小跌，此前美国公布的就业数据强劲，缓解了经济放缓的担忧，并削弱黄金的避险魅力。

但乌克兰危机可能仍是黄金市场的主要题材，商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，对冲基金和基金经理连续第四周增加对黄金期货和期权的多头押注，因地缘政治紧张提振投机兴趣升至逾一年最高。

布兰特原油 下跌0.34美元至每桶108.66，结束连续两日涨势。(完)