《全球市场》亚股在中国PMI公布后几无变动，澳元挫至两周低位

全球金市：金价下跌，法国大选重燃风险意愿
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
诺华制药 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周二达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。此时正值医药行业应对削减医疗支出和普通药竞争之际 。受此消息提振，诺华制药和葛兰素史克分别上涨2.3%和5.2%。
大宗商品市场方面，美国原油期货周三在亚洲盘初持稳在每桶102美元附近，因预期美国原油库存增幅较市场预期缓慢许多。
美国原油期货 上涨0.05美元，至每桶101.80美元，上日结算价挫跌逾2%，为近四个月来最大跌幅。布兰特原油期货 升0.11美元，至每桶109.38美元，部分受到乌克兰疑虑所支撑，上日收低0.68美元。
金价周三交投于两个多月低位附近，因股市上扬削弱黄金的避险魅力，此外投资者对黄金基金的兴趣降低。周三早盘，现货金 报每盎司1,284.4美元，略高于1,277.10美元的低点。(完) (编译 艾茂林/高琦/张若琪/徐文焰/许娜；审校 蔡美珍/田建华/戴素萍/杜明霞)
路透纽约/伦敦4月24日 - 金价周一下跌逾1%，此前市场中意的法国大选候选人在首轮投票中胜出，但稍后削减跌幅，因美债收益率脱离盘中高位。
路透纽约/伦敦4月24日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周一下 滑至七个半月低位，在周五录得六年来的最大单日跌幅后仍有后续卖盘。 7月罗布斯塔咖啡 收跌54美元，或2.7%，报每吨1,936美元， 此前触及去年9月初以来次月合约最低水平1,906美元。该合约过去三个交 易日累计下跌约11%。 交易员称，咖啡市场近期下降，由阿拉比卡咖啡引跌，阿拉比卡咖啡 期货下挫近8%，在上周三和周四触发技术性卖出信号。 “伦敦罗布斯塔咖啡跟随纽约阿拉比卡咖啡下跌，因为基金开始卖出 ，”一交易员称，他补充说，基金仍持有净多头头寸，可能在短期继续卖 出。 7月阿拉比卡咖啡 收跌1美分，或0.8%，报每磅1.319美元，徘 徊在略高于周五所及10个半月低位1.3155美元的水准。 7月伦敦可可 收跌33英镑，或2.3%，报每磅1,424英镑。 7月纽约可可 收跌34美元，或1.8%，报每吨1,816美元，离周四 触及的九年半低位1,756美
路透伦敦4月24日 - 期铜周一上涨，因法国中间派总统候选人马克龙在大选第一轮投票中表现出色，提振对景气循环资产的胃纳，带动股市大幅上涨。