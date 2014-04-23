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亚洲 | 2014年 4月 23日 星期三 10:56 BJT

《全球市场》亚股在中国PMI公布后几无变动，澳元挫至两周低位

诺华制药 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 周二达成逾200亿美元的资产互换协议，以支持各自表现最佳业务，并退出较疲弱业务。此时正值医药行业应对削减医疗支出和普通药竞争之际 。受此消息提振，诺华制药和葛兰素史克分别上涨2.3%和5.2%。

大宗商品市场方面，美国原油期货周三在亚洲盘初持稳在每桶102美元附近，因预期美国原油库存增幅较市场预期缓慢许多。

美国原油期货 上涨0.05美元，至每桶101.80美元，上日结算价挫跌逾2%，为近四个月来最大跌幅。布兰特原油期货 升0.11美元，至每桶109.38美元，部分受到乌克兰疑虑所支撑，上日收低0.68美元。

金价周三交投于两个多月低位附近，因股市上扬削弱黄金的避险魅力，此外投资者对黄金基金的兴趣降低。周三早盘，现货金 报每盎司1,284.4美元，略高于1,277.10美元的低点。(完) (编译 艾茂林/高琦/张若琪/徐文焰/许娜；审校 蔡美珍/田建华/戴素萍/杜明霞)
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