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亚洲 | 2014年 5月 19日 星期一 12:41 BJT

《全球市场》亚洲股市走软，中国增长放缓担忧浮现

欧元兑美元 几近持平，报1.3705，接近周四所及两个半月低位1.3648。

欧元兑日圆 报139.18，亦离周五所及三个月低位138.77不远。

日圆兑美元也走高，因上周美国公债收益率(殖利率)大幅下滑，削弱了美元的吸引力。

美元兑日圆 报101.55，接近过去三个月交投的101.20至104.13狭窄区间低端。

印度股市 似乎将持续上扬，因人民党(BJP)及其政党联盟赢得上周举行的大选。外界认为，人民党及其联盟对企业的态度较国大党友好。

印尼股市 亦触及一年高位，因市场预计热门的总统候选人Joko "Jokowi" Widodo将挑选广受尊敬的前副总统Jusuf Kalla为竞选搭档。(完) (编译 李春喜/朱晓军/杜明霞/许娜；审校 孙茉莉/于春红)
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