《全球市场》美股创新高及中国数据助推日股领涨亚洲，欧元走势堪忧

****敬告客户：新兴汇市报导5月1日暂停出稿，2日恢复正常****
亲爱的客户，您好： 东南亚多数金融市场5月1日(周一)因劳动节假期休市，新兴汇市报导暂停出稿。 路透将于5月2日(周二)恢复新兴汇市报导。 如欲参考新兴汇市相关市场报导，请点选。 如欲参考人民币相关市场报导，请点选 如欲参考韩元相关市场报导，请点选 全球汇市最新市况报导，请点选
大宗商品方面，铜价上扬，受益于中国的季节性买需，该国制造业报告乐观提振了市场人气。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%，至每吨6,885美元。伦铜5月累计上扬3.1%，为12月以来最大单月涨幅。
“采购经理人指数(PMI)开始回升，无疑是个好兆头，表明中国微调政策正开始产生些许助力，而这利好工业大宗商品，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。
“不过，我们可能还无法过于兴奋--需要持续关注其它部分指标。汇丰(PMI)已经改善，但仍略微疲软。你可能希望看到这些指标更为全面性的改善。”
金价周一连续第五个交易日下跌，创11月以来最长连跌记录，因全球股市上扬及亚洲实货需求疲弱损及投资者对黄金的兴趣。现货金 报每盎司1,247.95美元，距离上周五所及四个月低位1,241.99美元不太远。(完) (编译 朱晓军/李爽/王翔琼/许娜；审校 郑茵/孙茉莉/白云/张明钧)
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亲爱的客户，您好： 东南亚股市报导5月1日(周一)暂停发送一天，因东南亚金融市场逢公共假期休市。5月2日(周二)将恢复正常。 如有任何建议或者意见，请发邮件至 Chinese.newsdesk@tr.com (完)
* 国会达成协议避免美国政府停摆，提振美元人气 * 投资者谨慎关注朝鲜局势发展 * 流动性较低，因适逢日本黄金周假期 * 市场等待本周的美联储会议和美国就业数据 路透东京5月1日 - 美元在周一亚洲盘抹掉稍早的温和跌幅转为小幅上涨，而稳健的欧洲通胀数据则提振欧元。受假期影响，亚洲市场交投清淡。 亚洲和欧洲几个市场因假日休市。东京市场将因黄金周从周三开始休市三天。很多投资者休假时间更长。 美元指数 涨0.1%报99.144。 美国国会一名高级助理周日称，国会谈判代表已就政府支出计划敲定了一项两党协议，以使联邦政府资金能够维持到9月30日的财年结束之时。 该消息提振美元人气。 周五结束之前，参众两院必须通过该协议，并提交总统特朗普签署，以避免再度发生2013年政府停摆的情况。 “市场很难有大的波动，因为今日很多地方都在放假，而且人们也在等更多消息出炉，”IHS Markit驻东京的首席经济学家Harumi Taguchi说。