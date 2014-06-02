版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 2日 星期一 11:22 BJT

《全球市场》美股创新高及中国数据助推日股领涨亚洲，欧元走势堪忧

大宗商品方面，铜价上扬，受益于中国的季节性买需，该国制造业报告乐观提振了市场人气。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%，至每吨6,885美元。伦铜5月累计上扬3.1%，为12月以来最大单月涨幅。

“采购经理人指数(PMI)开始回升，无疑是个好兆头，表明中国微调政策正开始产生些许助力，而这利好工业大宗商品，”澳洲国民银行分析师James Glenn称。

“不过，我们可能还无法过于兴奋--需要持续关注其它部分指标。汇丰(PMI)已经改善，但仍略微疲软。你可能希望看到这些指标更为全面性的改善。”

金价周一连续第五个交易日下跌，创11月以来最长连跌记录，因全球股市上扬及亚洲实货需求疲弱损及投资者对黄金的兴趣。现货金 报每盎司1,247.95美元，距离上周五所及四个月低位1,241.99美元不太远。(完) (编译 朱晓军/李爽/王翔琼/许娜；审校 郑茵/孙茉莉/白云/张明钧)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐