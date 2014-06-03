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亚洲 | 2014年 6月 3日 星期二 11:01 BJT

《全球市场》日股领涨亚洲股市，美国乐观制造业数据提供支撑

与之对比的是，美元指数 一度升至2月13日以来最高水准80.681，最新报80.631，受益于乐观的美国数据。

美元兑日圆 隔夜涨至102.49，为一个月高位，但仍未脱离近期区间。

美元反弹给部分新兴市场货币带来压力。

巴西雷亚尔兑美元 跌至两个月低位2.2770，还受到巴西经济前景恶化，及央行干预计划不确定性拖累。

南非兰特兑美元 周一亦触及两个月低位10.6960，因近期公布的一系列经济数据表现疲弱。印尼卢比兑美元 触及三个月低位11,785，因4月意外录得贸易逆差。

亚洲方面，澳洲和印度央行今日稍晚均将召开政策会议，但预计两家央行都将维持利率不变。(完)

(编译 艾茂林/张荻/洪曦/许娜；审校 石冠兰/杜明霞/李爽/郑茵)
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