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亚洲 | 2014年 9月 4日 星期四 11:23 BJT

《全球市场》亚洲股市在七年高位附近持稳，受乌克兰停火的希望支撑

欧洲央行可能很快启动资产购买计划的预期在近几周引发沉重的欧元抛盘后，欧元近期内可能看到更多空头回补。

虽然欧洲央行不太可能在周四采取行动，但如果欧洲央行总裁德拉吉暗示央行正在准备此类行动，则可能推低欧元。

除了欧洲央行外，日本央行和英国央行也将召开政策会议，不过两家央行预计都不会调整政策。

日圆兑美元 报104.83日圆，脱离周三所及八个月低位105.31日圆。

英镑兑美元 周三触及七个月低位1.6440美元，现报1.6463美元。市场担心苏格兰人可能在9月18日公投中投票支持脱离英国。(完) (编译 王丽鑫/王颖/杜明霞/许娜；审校 张荻/徐文焰/张荻/张若琪)
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