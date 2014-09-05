重发-《全球市场》欧洲央行打开流动性闸门，打击欧元大跌

(技术原因重发)

* 欧元大跌，因欧洲央行降息且准备购债

* 欧洲股市大涨，短期债券收益率变为负值

* 日本股市接近2008年中期以来高点

* 美国非农数据公布前，投资者变得谨慎

路透悉尼9月5日 - 欧元周五仍大幅下跌，此前欧洲央行(ECB)意外降息，且准备实施1万亿(兆)欧元的资产购买计划，打击欧元创下三年来最大单日跌幅。

欧洲央行政策的大幅转变使德国、法国、荷兰及奥地利的短期债券收益率(殖利率)跌至负值，给予投资者卖出欧元并买入其他高收益资产的动力。

这与美国形成鲜明对比，美国数据乐观，只会增加美国联邦储备理事会(美联储/FED)逐步减少激励政策的可能，这推动美元上涨，同时打击原油和黄金。

欧洲股市应声攀升至纪录新高，不过美股下滑，因周五稍晚将公布美国非农就业数据，市场情绪紧张。

道琼工业指数 跌0.05%，标准普尔500指数 跌0.15%，Nasdaq指数 下滑0.22%。

在亚洲，东证股价指数 则上涨0.44%，接近1月高位。若突破该水平将升向2008年7月以来未见高位。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.2%，此前已经触及2008年初以来的最高水平。

欧元弱势整理，兑美元 报1.2937，隔夜曾触及1.2920美元的14个月低点；欧元似乎可能测试2013年7月低位1.2898。

欧元兑日圆 触及一个月低位135.97日圆，欧元兑澳元 触及15个月低点1.3798澳元。

欧洲央行(ECB)周四将利率降至纪录新低，并出台新计划向疲弱的欧元区经济注入资金。

德拉吉在记者会中称，其目标是扩大央行资产负债表规模，使之回到2012年初的高位，那相当于增加约50%或1万亿(兆)欧元新资产。

“欧洲央行管委会将注资于经济，同时对不将资金放出的欧系银行将施以惩罚。”CitiFX分析师Valentin Marinov说。

**宽松资金**

"从这方面来说，至少有部分资金将流到海外，这些宽松资金可能会激励欧元套利交易，"Marinov称。

套利交易已经蔚然成风，投资者借入欧元或日圆等利率较低的货币，转而购买澳洲、加拿大、新西兰和许多新兴市场国家收益率较高的资产。

“我们还认为，这些举措的长期影响在于，疏通欧元区信贷通道并刺激内需，”Marinov补充道。

西班牙 、法国 和葡萄牙股市均上涨逾1个百分点，德股DAX指数 亦升1%。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 触及2008年初以来高位。

欧元区短期公债价格强劲上扬，美国和德国两年期公债收益率(殖利率)之差 扩大至60个基点，为2007年5月以来最高。

周四公布的美国数据成为最新证据，证明美国经济第三季有望实现稳健增长。美国企业8月稳步扩招员工，服务业活动提速至六年半高位。

数据拉高美国10年期公债收益率 上涨4个基点，至2.453%，对美元构成进一步支撑。

投资者目前等待周五晚间将公布的美国就业数据。分析师预期，美国8月非农就业岗位将增加22.5万个，增幅略高于前月。

随着美元飞涨，大宗商品只能靠低价才能保住自己的吸引力，金价 触及三个月低点每盎司1,256.90美元。

布兰特原油期货 报每桶101.84美元，隔夜曾挫跌超过1美元；美国原油期货 报每桶94.54美元。(完)