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亚洲 | 2014年 9月 10日 星期三 11:49 BJT

《全球市场》美联储提早加息预期打压亚股下跌，美元表现出色

澳元兑美元 周三触及五个半月低位0.9168。

由于美元上涨，金价周二触及三个月低位每盎司1,247.15美元，现报1,255.19美元。

美国公债收益率亦跳升，因投资者重新评估美联储利率前景。10年期公债收益率 触及五周高位2.509%，周三亚洲时段早盘报2.493%。

对利率较为敏感的两年期美国公债收益率 升至0.560%，接近7月底所及三年高位0.590%。(完) (编译 李爽/杜明霞/朱晓军/许娜；审校 张明钧/张若琪/王兴亚/李婷仪)
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