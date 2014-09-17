《全球市场》亚洲股市上扬，对美联储及中国央行政策的臆测构成提振

《路透晚报》--4月20日日间新闻摘要（中港台）
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
英镑继续震荡，因民调显示苏格兰独立公投结果难料。
ICM、Opinium和Survation三家机构的调查显示，支持独立的苏格兰民众比例为48%，支持留在英国的比例为52%。
英镑兑美元 亚洲盘持稳在1.6260美元，周二从1.6163升至1.6306。
商品市场方面，期铜 上升0.4%，受关于中资银行的报导以及美元下滑扶助。现货金 略微走坚，报每盎司1,236.70美元。
油价小跌，周二受石油输出国组织(OPEC)减产消息激励上扬。
周三早盘，布兰特原油期货 下滑0.15美元至每桶98.90美元，美国原油期货 跌0.07美元至94.81美元。(完)
(编译 王丽鑫/王颖/李婷仪/杜明霞；审校 徐文焰/高琦)
中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，从7月1日起，将增值税税率由四档减至17%、11%与6%三档，将农产品、天然气等增值税税率从13%降至11%。
“整体人气是，每个人都认为金价在周末前至少触及1,300美元。对于地缘政治问题的担忧确实在影响人们的想法，”新加坡Kaloti Precious Metals总经理Spencer Campbell说道。
路透上海4月20日 - 中国财政部周五将招标续发行30年期固息国债。路透调查显示，金融监管发力令降杠杆压力继续加大，导致银行委外赎回步伐也有所加快，目前债市一二级均未脱弱势，而明日30年新债作为超长品种，需求料更显有限，定位或略高于二级水平，预测均值为3.87%。