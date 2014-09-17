《全球市场》亚洲股市上扬，对美联储及中国央行政策的臆测构成提振

英镑继续震荡，因民调显示苏格兰独立公投结果难料。

ICM、Opinium和Survation三家机构的调查显示，支持独立的苏格兰民众比例为48%，支持留在英国的比例为52%。

英镑兑美元 亚洲盘持稳在1.6260美元，周二从1.6163升至1.6306。

商品市场方面，期铜 上升0.4%，受关于中资银行的报导以及美元下滑扶助。现货金 略微走坚，报每盎司1,236.70美元。

油价小跌，周二受石油输出国组织(OPEC)减产消息激励上扬。

周三早盘，布兰特原油期货 下滑0.15美元至每桶98.90美元，美国原油期货 跌0.07美元至94.81美元。(完)