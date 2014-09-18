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亚洲 | 2014年 9月 18日 星期四 11:41 BJT

《全球市场》美联储声明推动美元兑日圆冲至六年高位，日本股市上涨

Survation最新公布的民调结果显示，53%的人支持苏格兰留在英国，给英镑带来些许提振。英镑兑美元 报1.6264，本月稍早曾低见1.6052。

对于大宗商品，美元上涨是个致命打击。现货金 跌至每盎司1,220.86美元，此前触及八个月低点。

一份政府报告显示，美国原油库存上周大幅上升，进一步打压油价。

布兰特原油期货 和美国原油期货 周四双双下跌0.5%，分别报每桶98.47美元和93.94美元。(完) (编译 王丽鑫/王颖/杜明霞/李爽/戴素萍；审校 徐文焰/高琦/艾茂林)
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