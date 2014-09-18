《全球市场》美联储声明推动美元兑日圆冲至六年高位，日本股市上涨

标题新闻：美亚太指挥官哈里斯告诉国会，美国在韩国部署的萨德反导系统应在未来几日开始运行
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Survation最新公布的民调结果显示，53%的人支持苏格兰留在英国，给英镑带来些许提振。英镑兑美元 报1.6264，本月稍早曾低见1.6052。
对于大宗商品，美元上涨是个致命打击。现货金 跌至每盎司1,220.86美元，此前触及八个月低点。
一份政府报告显示，美国原油库存上周大幅上升，进一步打压油价。
布兰特原油期货 和美国原油期货 周四双双下跌0.5%，分别报每桶98.47美元和93.94美元。(完) (编译 王丽鑫/王颖/杜明霞/李爽/戴素萍；审校 徐文焰/高琦/艾茂林)
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路透4月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，尽管海岬型船运价上升，但巴拿马型船和较小型船舶运费下降。
路透4月26日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 261.9 24 261.3 6 * 6月 234.7 101 231.9 25 * 7月 226.1 314 223.2 43 * 8月 224.4 162 220.7 87 * 9月 221.1 2,162 217.8 733 * 10月 218.8 2,992 215.5 1,095 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GM