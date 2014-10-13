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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 11:44 BJT

《全球市场》亚股和油价均下跌，受全球经济忧虑影响

布兰特原油期货 6月以来下跌25美元，周五接近每桶88美元，为近四年来首次。该期货最新报89.25美元。

期铜 小幅上涨0.7%，至每吨6,691美元，不过仍然接近本月初触及的五个月低位6,600美元。现货金 报每盎司1,233美元，上周重挫至15个月低位1,183.46美元。

标准普尔周五将法国主权债信评级展望下调至负面，而当周德国公布的一系列数据不佳，凸显欧元区经济的黯淡。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周称，欧元区经济动能放缓，可能令企业和家庭更加不愿支出。

德拉吉重申，欧洲央行管理委员会一致同意，在职权范围内采用非常规举措，应对低通胀持续时间过长的风险。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周六称，全球经济前景给美国货币政策正常化的努力带来了阻力。其他美联储官员也表达了类似观点。(完) (编译 王颖/朱晓军/陈宗琦/王丽鑫； 审校 李爽/张若琪/徐文焰/杜明霞)
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