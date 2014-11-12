《全球市场》日股激升至七年高点，受助于日本可能推迟上调消费税的报导

“财政纪律恶化当然令人担忧，但这是个中长期问题。股市进一步上涨的预期是目前打压日圆的一个关键因素，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata表示。

欧元兑美元 报1.2462，日内跌约0.1%，但距离周五所及的两年低点1.2358仍有一段距离。

在能源市场，原油价格继续下滑，受供应过剩忧虑影响。布兰特原油期货 跌约0.7%至每桶81.14美元，美国原油期货 跌0.7%至77.42美元。

现货金 小跌至每盎司1,163.40美元。(完)