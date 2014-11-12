《全球市场》日股激升至七年高点，受助于日本可能推迟上调消费税的报导

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
“财政纪律恶化当然令人担忧，但这是个中长期问题。股市进一步上涨的预期是目前打压日圆的一个关键因素，”Brown Brothers Harriman资深外汇策略师Masashi Murata表示。
欧元兑美元 报1.2462，日内跌约0.1%，但距离周五所及的两年低点1.2358仍有一段距离。
在能源市场，原油价格继续下滑，受供应过剩忧虑影响。布兰特原油期货 跌约0.7%至每桶81.14美元，美国原油期货 跌0.7%至77.42美元。
现货金 小跌至每盎司1,163.40美元。(完)
(编译/审校 洪曦/陈宗琦/李爽/杜明霞/戴素萍)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。