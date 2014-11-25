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亚洲 | 2014年 11月 25日 星期二 12:14 BJT

《全球市场》亚股走低，OPEC会议之前油价承压

欧元兑美元 下跌约0.2%至1.2435，向11月7日所及两年低位1.2358回落。

德国央行总裁魏德曼的言论给欧元带来支撑。他警告称，欧洲央行印钞以购买公债的计划将面对法律障碍。

魏德曼也是欧洲央行管理委员会成员。他还质疑欧洲央行能否祭出总裁德拉吉表示可能推出的措施，暗示在12月4日会议召开前欧洲央行内部意见不一。

此外，周一有报告显示，德国11月企业信心反弹，打破持续六个月的下降趋势. (完) (编译 王颖/徐文焰/李爽/陈宗琦/许娜；审校 龚芳/艾茂林/张荻/朱晓军/张明钧)
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