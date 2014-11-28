《全球市场》亚股下跌，OPEC不减产决定重创油价

周四，欧元兑美元下挫，此前公布的数据显示，德国通胀年率降至2010年2月以来最低，增强欧洲央行将更加激进地放松货币政策的预期。

欧盟执委会周五将告知法国、意大利和比利时，它们2015年的预算可能会违反欧盟规定，但将等到明年3月初再决定是否针对这些国家采取行动。