《全球市场》亚股下跌，OPEC不减产决定重创油价

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
周四，欧元兑美元下挫，此前公布的数据显示，德国通胀年率降至2010年2月以来最低，增强欧洲央行将更加激进地放松货币政策的预期。
欧盟执委会周五将告知法国、意大利和比利时，它们2015年的预算可能会违反欧盟规定，但将等到明年3月初再决定是否针对这些国家采取行动。
路透见到的草案文件显示，在一群可能违反预算限制的国家中，除上述三国之外，还有西班牙、葡萄牙、奥地利和马耳他。(完) (编译/审校 戴素萍/高琦/艾茂林/洪曦/许娜/张明钧/朱晓军/李爽/王丽鑫)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。