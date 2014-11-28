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亚洲 | 2014年 11月 28日 星期五 12:03 BJT

《全球市场》亚股下跌，OPEC不减产决定重创油价

周四，欧元兑美元下挫，此前公布的数据显示，德国通胀年率降至2010年2月以来最低，增强欧洲央行将更加激进地放松货币政策的预期。

欧盟执委会周五将告知法国、意大利和比利时，它们2015年的预算可能会违反欧盟规定，但将等到明年3月初再决定是否针对这些国家采取行动。

路透见到的草案文件显示，在一群可能违反预算限制的国家中，除上述三国之外，还有西班牙、葡萄牙、奥地利和马耳他。(完) (编译/审校 戴素萍/高琦/艾茂林/洪曦/许娜/张明钧/朱晓军/李爽/王丽鑫)
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