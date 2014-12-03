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亚洲 | 2014年 12月 3日 星期三 12:21 BJT

《全球市场》亚洲股市小跌，美国原油库存下降带动油价上涨

美国公债收益率(殖利率)周三升高增添了美元吸引力。指标10年期美国公债收益率 在亚洲时段升至2.287%，高于纽约收盘的2.285%。

美元兑日圆 上涨约0.1%至119.37日圆，稍早在EBS电子交易平台曾高见119.44，为2007年8月以来最高。

欧元兑美元 持平，报1.2385。

澳元已经因油价暴跌而承压，经济增长数据意外疲弱又提高明年降息几率，从而拖累澳元周三触及四年低位。

澳洲第三季国内生产总值(GDP)较前季只小幅增长0.3%，且不到分析师预估增幅的一半，为2013年初以来最小增幅。

受此影响，澳元兑美元 低见0.8388美元，为2010年中以来最低；现跌0.6%，报0.8391。

美元近期走强已给现货金 带来压力。金价周三下滑0.1%，至每盎司1,199.90美元。(完) (编译 艾茂林/洪曦/朱晓军/许娜；审校 李爽/郑茵/蔡美珍/徐文焰)
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