《全球市场》美国经济展现韧性激励亚股，欧元盘旋在两年低点附近

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
美国原油期货 上涨0.31美元，至每桶67.69美元；上日亦上涨，因数据显示美国原油库存意外大幅下降。今年美国原油价格已经下跌超过30%，周一触及七年低点63.72美元。
受美国原油期货上涨支撑，布兰特原油 上涨0.45美元，至每桶70.37美元。布兰特油价周三下跌，因报导暗示沙特预计油价续跌。
黄金的涨势暂止，因美元走强，降低了黄金作为对冲通胀资产的魅力。现货金 跌0.2%至每盎司1,207.40美元，上日受油价上涨提振，升扬0.9%。(完)
(编译 李爽/洪曦/王颖/杜明霞/李春喜 审校 龚芳/张明钧/张若琪)
路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。
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