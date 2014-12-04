《全球市场》美国经济展现韧性激励亚股，欧元盘旋在两年低点附近

东北亚情势：美军将萨德零部件运至韩国部署地点；朝鲜实弹演习不甘示弱

路透首尔4月26日 - 在围绕朝鲜(北韩)导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。