版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 4日 星期四 11:19 BJT

《全球市场》美国经济展现韧性激励亚股，欧元盘旋在两年低点附近

美国原油期货 上涨0.31美元，至每桶67.69美元；上日亦上涨，因数据显示美国原油库存意外大幅下降。今年美国原油价格已经下跌超过30%，周一触及七年低点63.72美元。

受美国原油期货上涨支撑，布兰特原油 上涨0.45美元，至每桶70.37美元。布兰特油价周三下跌，因报导暗示沙特预计油价续跌。

黄金的涨势暂止，因美元走强，降低了黄金作为对冲通胀资产的魅力。现货金 跌0.2%至每盎司1,207.40美元，上日受油价上涨提振，升扬0.9%。(完)

(编译 李爽/洪曦/王颖/杜明霞/李春喜 审校 龚芳/张明钧/张若琪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐