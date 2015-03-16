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亚洲 | 2015年 3月 16日 星期一 11:09 BJT

《全球市场》亚洲股市小幅走低，市场聚焦美联储会议

不过欧元兑美元自2014年中期以来的跌幅仍约为25%。上周该货币对录得2011年9月以来最大单周跌幅，重挫3.2%，因欧洲央行(ECB)启动1.1万亿欧元的购债激励计划。

高盛下调欧元汇价预估，称其一年内料跌至0.95美元，2017年底时将创新低0.80美元。

欧元兑日圆 小幅上涨约0.2%，至127.63，但距上周五触及的21个月低点126.86仍然不远。

欧元最近的颓势对美元指数 构成提振。美元指数目前从12年高位100.420小幅回落至99.936。

美元兑日圆 跌约0.2%，至121.25，但仍接近上周二触及的近八年高位122.04。(完) (编译/审校 王丽鑫/郑茵/艾茂林)
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