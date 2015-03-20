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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 11:52 BJT

《全球市场》亚洲股市原地踏步，美联储决策带来的激励消退

不过，她拒绝为何时将向希腊政府发放更多援助金设定期限。希腊政府即将陷入现金耗尽的困境。

美元指数 下跌0.4%至98.884，但仍远高于周三所及低位96.628。

美国原油 下跌0.2%至每桶43.88美元；隔夜受挫，因美元反弹，而且科威特石油部长称，石油输出国组织(OPEC)除了维持政策不变外没有其他选择。

本周稍早，美国原油一度跌至六年低位42.03美元。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红/秦德兴/许娜；审校 徐文焰)
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