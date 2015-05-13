《全球市场》亚股在中国多个数据公布前上扬，料中国有更多刺激措施

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
英镑兑美元 小跌0.1%至1.5666，投资者等待英国央行周三稍晚出炉的季度通胀报告。隔夜英镑一度高见1.5710美元，为12月中旬以来最高。
原油续涨，因美元下跌提振以美元计价的大宗商品，石油输出国组织(OPEC)小幅上调全球需求增长预估。布兰特原油隔夜上涨3%。
OPEC将其2015年全球石油需求增长预估调高至每日118万桶，前次预估为117万桶。
布兰特原油期货 上涨0.3%，至每桶67.09美元；美国原油期货 在隔夜飙升2.5%的基础上，又取得0.7%的涨幅，报在61.15美元。(完) (编译 刘秀红/汪红英/李爽/许娜；审校 王丽鑫/白云/王颖)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。