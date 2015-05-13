《全球市场》亚股在中国多个数据公布前上扬，料中国有更多刺激措施

英镑兑美元 小跌0.1%至1.5666，投资者等待英国央行周三稍晚出炉的季度通胀报告。隔夜英镑一度高见1.5710美元，为12月中旬以来最高。

原油续涨，因美元下跌提振以美元计价的大宗商品，石油输出国组织(OPEC)小幅上调全球需求增长预估。布兰特原油隔夜上涨3%。

OPEC将其2015年全球石油需求增长预估调高至每日118万桶，前次预估为117万桶。