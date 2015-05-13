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货币新闻 | 2015年 5月 13日 星期三 10:31 BJT

《全球市场》亚股在中国多个数据公布前上扬，料中国有更多刺激措施

英镑兑美元 小跌0.1%至1.5666，投资者等待英国央行周三稍晚出炉的季度通胀报告。隔夜英镑一度高见1.5710美元，为12月中旬以来最高。

原油续涨，因美元下跌提振以美元计价的大宗商品，石油输出国组织(OPEC)小幅上调全球需求增长预估。布兰特原油隔夜上涨3%。

OPEC将其2015年全球石油需求增长预估调高至每日118万桶，前次预估为117万桶。

布兰特原油期货 上涨0.3%，至每桶67.09美元；美国原油期货 在隔夜飙升2.5%的基础上，又取得0.7%的涨幅，报在61.15美元。(完) (编译 刘秀红/汪红英/李爽/许娜；审校 王丽鑫/白云/王颖)

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