《全球市场》中国增长疑虑压低亚股，美联储会议记录削弱美元优势

美国政经：特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
10年期美债收益率报2.122%，已经从6月所及的八个月高位2.500%回落。
美元兑其他主要货币也失去优势。美元兑日圆 周三跌至三周低点123.68日圆，最新报123.92。欧元兑美元 升至1.1138，继续从周二触及的本周低点1.10165反弹。
现货金 亦上涨，升至一个月高位每盎司1,135.40美元。
“美联储公布7月会议记录后，我们仍维持9月升息的预期。但我们认为升息的门槛有所提高。门槛提高，加上能源价格下滑、自7月美联储会议后国际前景小幅恶化，给我们的预期带来风险，”巴克莱分析师Rob Martin在一份报告中说。(完)
(编译 王丽鑫/孙国玉/刘秀红/汪红英/杜明霞；审校 戴素萍/艾茂林/许娜/张若琪)
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-