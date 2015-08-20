《全球市场》中国增长疑虑压低亚股，美联储会议记录削弱美元优势

10年期美债收益率报2.122%，已经从6月所及的八个月高位2.500%回落。

美元兑其他主要货币也失去优势。美元兑日圆 周三跌至三周低点123.68日圆，最新报123.92。欧元兑美元 升至1.1138，继续从周二触及的本周低点1.10165反弹。

现货金 亦上涨，升至一个月高位每盎司1,135.40美元。

“美联储公布7月会议记录后，我们仍维持9月升息的预期。但我们认为升息的门槛有所提高。门槛提高，加上能源价格下滑、自7月美联储会议后国际前景小幅恶化，给我们的预期带来风险，”巴克莱分析师Rob Martin在一份报告中说。(完)