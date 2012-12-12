全球市场: 亚股上涨,美联储决定公布前美元承压

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
周三公布数据显示,日本10月核心机械订单较前月升2.6%,为三个月来首升,但低于3%的3%的预估增幅,凸显全球经济前景不确定性对企业投资和整体经济的冲击程度.
投资者还密切关注美国预算协商以避免"财政悬崖"的进展,约6,000亿美元加税和减支举措料在1月开始,分析师警告称这可能将美国经济推向衰退,并拖累本已脆弱的全球经济.
美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案.随着年底最后期限的临近,相关磋商进一步深化.
一些高知名度的企业高管周二敦促奥巴马和共和党国会领袖达成协议,显示随着所剩时间不多,解决这一问题变得日益紧迫.
美国原油期货 升0.2%报每桶85.96美元.布兰特原油期货 涨0.3%报108.37美元.(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。