全球市场: 亚股上涨,美联储决定公布前美元承压

周三公布数据显示,日本10月核心机械订单较前月升2.6%,为三个月来首升,但低于3%的3%的预估增幅,凸显全球经济前景不确定性对企业投资和整体经济的冲击程度.

投资者还密切关注美国预算协商以避免"财政悬崖"的进展,约6,000亿美元加税和减支举措料在1月开始,分析师警告称这可能将美国经济推向衰退,并拖累本已脆弱的全球经济.

美国总统奥巴马和众议院议长贝纳(John Boehner)周二进行了电话交谈,此前双方就如何避免"财政悬崖"交换了新方案.随着年底最后期限的临近,相关磋商进一步深化.

一些高知名度的企业高管周二敦促奥巴马和共和党国会领袖达成协议,显示随着所剩时间不多,解决这一问题变得日益紧迫.