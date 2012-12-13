全球市场:亚股续升,美联储祭出刺激举措后日圆走软

相较于美元和日圆,欧元的波幅相对较小,欧元兑美元 持稳在约1.3066美元,周三曾触及1.3098美元的高位.

希腊的国外贷款人认为其债券回购取得成功,为希腊政府铺就了获得援助从而避免破产的道路,尽管该国未能达成债务削减目标.

在意大利方面,前总理贝鲁斯柯尼称,如果有意辞职的总理蒙堤愿意在大选中担任中右翼联盟候选人,那么他愿意退让并支持蒙堤成为下任总理.蒙堤想辞职的消息,已引发市场担心其撙节政策将难以实现.

油价从隔夜涨势回落,美国原油 下跌0.3%至每桶86.48美元.布兰特原油 下跌0.5%至109.01美元.