全球市场:亚股续升,美联储祭出刺激举措后日圆走软

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
相较于美元和日圆,欧元的波幅相对较小,欧元兑美元 持稳在约1.3066美元,周三曾触及1.3098美元的高位.
希腊的国外贷款人认为其债券回购取得成功,为希腊政府铺就了获得援助从而避免破产的道路,尽管该国未能达成债务削减目标.
在意大利方面,前总理贝鲁斯柯尼称,如果有意辞职的总理蒙堤愿意在大选中担任中右翼联盟候选人,那么他愿意退让并支持蒙堤成为下任总理.蒙堤想辞职的消息,已引发市场担心其撙节政策将难以实现.
油价从隔夜涨势回落,美国原油 下跌0.3%至每桶86.48美元.布兰特原油 下跌0.5%至109.01美元.
金价因停损卖压而挫低超过1%.此前美联储宣布新一轮购债计画,激励金价升至约两周来最高水平.现货金 下跌1%至1,694.16美元.(完) (编译 李婷仪; 审校 龚芳)
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。