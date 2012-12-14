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亚洲 | 2012年 12月 14日 星期五 12:22 BJT

全球市场: 中国制造业PMI公布后亚股持稳,美国"财政悬崖"制约市场

现货金 持稳在每盎司近1,696美元,上交易日挫跌1%,金价因而跌破1,700美元,为本周来首见.金价料将第三周周线下跌.

美联储本周稍早宣布推出新的流动性举措,一开始支持股市和商品人气,但黄金投资者关注的是美联储将其政策和失业率下滑挂勾的新举措,担心美联储如果就业市场突然改善,美联储可能会撤出其经济刺激举措.

交易商表示,期金的大型机构投资人因担心新的一年会加税而轧平部位,也令金价承压.

股市疲弱打压亚洲信用市场,iTraxx亚洲日本除外投资级指数 利差周五盘初扩大2个基点.(完) (编译 戴素萍; 审校 石冠兰)

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