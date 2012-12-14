全球市场: 中国制造业PMI公布后亚股持稳,美国"财政悬崖"制约市场

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
现货金 持稳在每盎司近1,696美元,上交易日挫跌1%,金价因而跌破1,700美元,为本周来首见.金价料将第三周周线下跌.
美联储本周稍早宣布推出新的流动性举措,一开始支持股市和商品人气,但黄金投资者关注的是美联储将其政策和失业率下滑挂勾的新举措,担心美联储如果就业市场突然改善,美联储可能会撤出其经济刺激举措.
交易商表示,期金的大型机构投资人因担心新的一年会加税而轧平部位,也令金价承压.
股市疲弱打压亚洲信用市场,iTraxx亚洲日本除外投资级指数 利差周五盘初扩大2个基点.(完) (编译 戴素萍; 审校 石冠兰)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。