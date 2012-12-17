(重发)-《全球市场》亚股下跌,但日经指数触及八个半月高位

(重发以调整段落顺序)

* 日本自民党在压倒性胜选后重掌政权

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌但日经指数因日圆走贬而触及八个半月高位

* 日圆兑美元跌至20个月低位,兑欧元创七个月低位

路透东京12月17日 - 日自民党取得压倒性胜选,促使日圆兑美元跌至20个月低位,日经指数 因而触及八个半月高位,因预期出口获利将大幅改善.

但MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.1%,上周则收在近16个月高位.自12月5日以来该指数便屡创16个月高位.

地区股市出现对上周升势进行获利了结,因投资者对美国能否在年底截止日前就预算危机达成折衷方案感到忧心.

上海股市 逆势上涨0.8%,此前新华社周日消息称,中国誓言在2013年维持稳定的经济政策.

上海股市周五大涨4%,港股 则升至16个月高位.

中国国家外汇管理局日前修改合格境外机构投资者(QFII)外汇投资相关规定,将主权基金、央行及货币当局等机构投资额度上限,放宽至可超过等值10亿美元.

此举可能重振对中国股市的信心.自2007年以来中国股市挫跌了逾60%,且在最近的升势中明显落后于其他亚股.

国际股市周五下跌,显示投资人对美国预算协商缺乏进展的不安.此外,德国制造业数据令人失望,欧元区失业上升,透露欧元区衰退恶化迹象,即使采购经理人数据(PMI)略见升温也难抵这些忧心.

澳洲股市 在交投清淡中下跌0.2%,投资人担心美国财政问题.

"成交量非常少,"Patersons Securities的澳股交易员Martin Angel说,他还说许多市场人士现在已经放假准备去过耶诞节和新年."场边有很多资金在观望,投资人只买一些优质股票."

韩国股市 小跌0.1%,上周大涨1.9%.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)提出可接受调高富人税率的提议,打破两党僵局,不过协议在财政悬崖逼近之际仍未完成.

美国若未能避免在1月自动开始的增税及减支,将有跌回衰退之虞,并有可能连累包括中国在内的全球经济复苏.

**日本新局**

自民党在周日大选获得压倒性胜利,首相安倍晋三有机会推动他的激进经济策略,包括"无限"货币宽松及大规模公共项目支出,以协助日本摆脱通缩.

日本央行本周稍晚举行会议,一般预料央行将进一步放宽货币政策,但分析师表示,央行在下次会议之前暂时不会有激进措施,以等待本月稍晚新内阁成立.

分析师预测日圆将持续走软,支撑股市,但股市涨势不太可能使指标10年期公债收益率大幅上升.

日本20年期公债收益率 在选后升至八个月高位1.710%.

美元兑日圆 亚洲盘初一度升至84.48日圆,为2011年4月以来最高,上周五纽约尾盘约在83.50.欧元兑日圆 周一盘初跳升逾1日圆,远高于111日圆,创七个半月高位.

"我认为,安倍计划推行的政策只会进一步削弱日圆.若有出脱(日圆)机会,美元/日圆可能跌回至82日圆左右,但这种机会可能转瞬即逝,"GFT Forex市场策略师Neal Gilbert表示.

Gilbert称,日圆将持续走软,因为现任日央行总裁白川方明任期在4月结束后,安倍可能选择一位与其政策意见相同的人继任.

日本政坛变动吸引了全球很多目光,一些人担心这会对日本和美国金融关系可能产生的潜在后果.

美国原油 涨0.3%报每桶86.94美元,布兰特原油 持稳在108.19美元.

亚洲信贷市场略微趋软,股市难以延续涨势,除日本外iTraxx亚洲投资级指数 利差拓宽1个基点.(完) (编译 李爽; 审校 郑茵)