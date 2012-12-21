《全球市场》亚股下跌,因美国财政悬崖不确定性增加

中国金融：稳住人民币汇率没有问题，最不利冲击已过去--专家
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
欧元兑美元 下跌0.4%,至1.3195,脱离周三所及八个半月高位1.33085.
美国经济改善和欧洲经济企稳削弱了黄金的避险魅力,引发一波技术性抛盘,对冲基金在年底前也大量结清仓位.
现货金 周四大跌逾1%,至每盎司1,635.09美元,为8月22日以来最低,并跌破200日移动均线.周五金价下跌0.2%,至每盎司1,643.71美元.
美国原油期货 下跌0.8%,至每桶89.38美元,布兰特原油期货 跌0.4%,至每桶109.70美元.(完) (编译 丁琦; 审校 戴素萍)
路透北京3月5日 - 中国社会科学院原副院长李扬周日表示，中国稳住人民币汇率没有问题，最不利的冲击已经过去；他并认为，今年12%的M2（广义货币供应量）增速目标比较稳定，货币政策没有什么特别的举措，表明经济正在平稳发展。
路透北京3月5日 - 中国国家发展和改革委员会主任何立峰周日表示，中国经济总量现在大概占全球经济总量的15%左右，经济增量占全球经济增量将近33%。
路透香港2月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，独家牵头行兼簿记行--渣打银行已为新奥生态控股股份有限公司推出2亿美元两年期的到期一次性偿还贷款。新奥生态控股在上海挂牌上市。