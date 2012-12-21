版本:
中国
亚洲 | 2012年 12月 21日 星期五 11:04 BJT

《全球市场》亚股下跌,因美国财政悬崖不确定性增加

欧元兑美元 下跌0.4%,至1.3195,脱离周三所及八个半月高位1.33085.

美国经济改善和欧洲经济企稳削弱了黄金的避险魅力,引发一波技术性抛盘,对冲基金在年底前也大量结清仓位.

现货金 周四大跌逾1%,至每盎司1,635.09美元,为8月22日以来最低,并跌破200日移动均线.周五金价下跌0.2%,至每盎司1,643.71美元.

美国原油期货 下跌0.8%,至每桶89.38美元,布兰特原油期货 跌0.4%,至每桶109.70美元.(完) (编译 丁琦; 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐