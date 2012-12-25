《全球市场》日圆因美国财政忧虑处于守势,给日股带来支撑

国际油市：柴油和航煤现货价差下滑，因印度现货供应充斥市场
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
台湾股市 涨0.1%,科技类股和金融类权重股走高推升大盘.然上证综指 稍早曾跌0.3%.
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日本对冲基金Aino Investment总裁兼执行长Goro Ohwada说,投资者可能将专注于经济基本面和美国情势,以找寻2013年投资方向指引.
他并称,"有人认为基于经济基本面的投资策略,在明年可能终于管用,因资产价格更为接近反映其公允价值.但问题是,我们尚不清楚哪种资产表现会好于其它."
他表示,亦有人期望美国会针对未来四年推出新的政策,因大选结果已底定.(完) (编译 侯向明; 审校 龚芳)
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市
路透北京2月27日 - 中国外管局周一发布数据显示，截至今年1月末，香港基金内地发行销售资金累计净汇出74.9亿元人民币，为连续三个月下降，但同比仍大增逾186倍，资金外流规模迅速扩大。