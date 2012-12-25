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亚洲 | 2012年 12月 25日 星期二 10:45 BJT

《全球市场》日圆因美国财政忧虑处于守势,给日股带来支撑

台湾股市 涨0.1%,科技类股和金融类权重股走高推升大盘.然上证综指 稍早曾跌0.3%.

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欲浏览2012年大宗商品回报相关图表,请点选:(link.reuters.com/faz36s)

日本对冲基金Aino Investment总裁兼执行长Goro Ohwada说,投资者可能将专注于经济基本面和美国情势,以找寻2013年投资方向指引.

他并称,"有人认为基于经济基本面的投资策略,在明年可能终于管用,因资产价格更为接近反映其公允价值.但问题是,我们尚不清楚哪种资产表现会好于其它."

他表示,亦有人期望美国会针对未来四年推出新的政策,因大选结果已底定.(完) (编译 侯向明; 审校 龚芳)

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