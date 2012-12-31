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亚洲 | 2012年 12月 31日 星期一 10:36 BJT

《全球市场》美国濒临财政悬崖,投资者惴惴不安

美国原油期货周一连续第三个交易日下滑,因美国财政预算磋商达不成协议料将导致燃油消费大幅下滑.

2353GMT,美国2月原油期货 下跌0.14美元至每桶90.66美元,上周上涨2.4%.近月合约在2012年料将有8%的跌幅,之前连三年上涨.

布兰特原油期货 跌0.26美元至每桶110.36美元,但2012年料将较上年上涨2.8%,为第四年走升.

美国预算协商进展迟滞之下,香港股市周一料脱离18个月收盘高位,在仅半日的交易时间内成交量或清淡.

上周五,恒生指数 收高0.2%,报22,666.6点,创2011年7月8日以来最高收位,恒生指数今年迄今累计上涨23%,指数在2011年的跌幅达20%.

恒生国企指数 上周五涨0.3%,录得8月5日以来最高收位,恒生国企指数今年到目前为止累计上升14.5%,去年为下跌22%.(完) (编译 石冠兰; 审校 李婷仪/张荻)

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