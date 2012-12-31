《全球市场》美国濒临财政悬崖,投资者惴惴不安

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
美国原油期货周一连续第三个交易日下滑,因美国财政预算磋商达不成协议料将导致燃油消费大幅下滑.
2353GMT,美国2月原油期货 下跌0.14美元至每桶90.66美元,上周上涨2.4%.近月合约在2012年料将有8%的跌幅,之前连三年上涨.
布兰特原油期货 跌0.26美元至每桶110.36美元,但2012年料将较上年上涨2.8%,为第四年走升.
美国预算协商进展迟滞之下,香港股市周一料脱离18个月收盘高位,在仅半日的交易时间内成交量或清淡.
上周五,恒生指数 收高0.2%,报22,666.6点,创2011年7月8日以来最高收位,恒生指数今年迄今累计上涨23%,指数在2011年的跌幅达20%.
恒生国企指数 上周五涨0.3%,录得8月5日以来最高收位,恒生国企指数今年到目前为止累计上升14.5%,去年为下跌22%.(完) (编译 石冠兰; 审校 李婷仪/张荻)
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)