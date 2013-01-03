《全球市场》亚股受中国经济憧憬提振大多小涨,但油价回吐部分涨幅

欧元兑美元 下滑0.1%,隔夜曾交投于八个半月高位附近.

美元指数 升0.3%.

在艰辛万分地避开增税减支的财政悬崖之后,美国总统奥巴马与国会共和党议员将在未来两个月面临更为重大的预算战役.

美元走强及获利回吐打压油价走低,布兰特原油期货 跌破每桶112美元,美国原油期货 亦跌0.57美元至92.55美元.

"在经过了最初的欢呼之后,又要面对现实了,"IHS Purvin & Gertz的石油顾问Victor Shum说,"还将有其他的协商进行,该协议只是妥协的结果."(完) (编译 侯向明; 审校 王兴亚)