版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:19 BJT

《全球市场》亚洲股市走高,受中国贸易远优于预期激励

**关注欧洲央行会议和西班牙债券标售**

在欧洲央行召开政策会议之前,欧元兑美元 下降0.1%至1.3046美元,市场预计欧洲央行料将维持指标利率不变.英国央行也将在周四稍晚举行政策会议.

西班牙将于今日稍晚进行2013年的首场债券标售,以测试投资者的胃纳.此次标债也可能为该国政府将于何时申请国际金融救助提供线索.

围绕债务问题的谨慎情绪并不局限在欧元区内.投资者也在关注美国债务上限磋商状况,此前国会议员在岁末年初之际勉强避开了财政悬崖.(完) (编译 王翔琼; 审校 龚芳)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐