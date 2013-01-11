全球市场: 亚股回落,此前中国CPI同比涨幅创七个月高位

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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下周一日本金融市场将因公众假日休市.
**欧元区乐观**
欧洲央行周四将利率维持在0.75%,一如预期.总裁德拉吉对欧元区前景表达了谨慎乐观的看法.
欧元兑美元 周五延续涨势至一周高位1.3280美元.
西班牙于周四进行了2013年首次发债,筹资规模超出预期,借贷成本也低于前次标售.指标10年期西班牙公债收益率降至10个月低位4.90%,部分缓和了投资者对该国管理巨额债务能力的担忧情绪.
随着日圆下跌,东京期金 周五涨至纪录高位每克4,820日圆,超过了2011年9月7日创下的前次纪录高点每克4,754日圆.(完)
(编译 张若琪/梁睿雪/田建华/孙茉莉/洪曦; 审校 程琳/龚芳/杜明霞)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。