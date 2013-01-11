全球市场: 亚股回落,此前中国CPI同比涨幅创七个月高位

下周一日本金融市场将因公众假日休市.

**欧元区乐观**

欧洲央行周四将利率维持在0.75%,一如预期.总裁德拉吉对欧元区前景表达了谨慎乐观的看法.

欧元兑美元 周五延续涨势至一周高位1.3280美元.

西班牙于周四进行了2013年首次发债,筹资规模超出预期,借贷成本也低于前次标售.指标10年期西班牙公债收益率降至10个月低位4.90%,部分缓和了投资者对该国管理巨额债务能力的担忧情绪.

随着日圆下跌,东京期金 周五涨至纪录高位每克4,820日圆,超过了2011年9月7日创下的前次纪录高点每克4,754日圆.(完)