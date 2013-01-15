《全球市场》日圆走软推高日股,其他亚洲股市变动不大

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
美国在两周前刚刚惊险化解"财政悬崖",奥巴马在2月底之前仍面临着一系列的最后期限:需要上调债务上限、在财政悬崖协议中只是暂时推迟的自动大幅减支计划、以及临时性政府融资措施的结束.
欧元兑美元 报1.3371美元,自周一所及11个月高点1.3404美元滑落,当时是因为市场对于欧洲央行降息的预期消退,且关于欧债危机的疑虑缓解.
美国原油期货 小跌0.1%至每桶94.03美元.布兰特原油期货 亦跌0.1%至111.75美元.
股市迟滞导致亚洲信贷市场交投谨慎,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差 走阔1个基点.(完) (编译/审校 徐文焰/蔡美珍/兰秀娟/李春喜/侯向明/田建华/白云)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当