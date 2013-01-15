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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 12:32 BJT

《全球市场》日圆走软推高日股,其他亚洲股市变动不大

美国在两周前刚刚惊险化解"财政悬崖",奥巴马在2月底之前仍面临着一系列的最后期限:需要上调债务上限、在财政悬崖协议中只是暂时推迟的自动大幅减支计划、以及临时性政府融资措施的结束.

欧元兑美元 报1.3371美元,自周一所及11个月高点1.3404美元滑落,当时是因为市场对于欧洲央行降息的预期消退,且关于欧债危机的疑虑缓解.

美国原油期货 小跌0.1%至每桶94.03美元.布兰特原油期货 亦跌0.1%至111.75美元.

股市迟滞导致亚洲信贷市场交投谨慎,iTraxx除日本外亚洲投资级指数利差 走阔1个基点.(完) (编译/审校 徐文焰/蔡美珍/兰秀娟/李春喜/侯向明/田建华/白云)

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