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亚洲 | 2013年 1月 17日 星期四 12:07 BJT

全球市场: 亚洲股市陷入整理,中国重要经济数据公布前市场审慎

"在新兴国家和发达国家,对景气循环敏感的板块显得相对便宜",而防御性板块由于2012年在较不利的金融环境下已有相对出众的表现,因此现在的吸引力就没那么大了,Poole称.

另一个可能从风险氛围减弱中受益的板块是大宗商品.

"随着全球经济复苏的展开,2013年的投资焦点正转向经济敏感性领域,"研究与咨询企业Market Risk Advisory的合伙人Naohiro Niimura表示.

他称,铂金(白金) 价格本周升至三个月高点,自2012年3月以来首次重新超越黄金,就表明投资者更加愿意承担风险.

美国原油期货 下跌0.2%至每桶94.05美元,布兰特原油 则持稳在109.64美元附近.(完) (编译 张若琪/梁睿雪/李春喜/丁琦/隋芬; 审校 蔡美珍/张涛/李爽/郑茵/王兴亚)

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