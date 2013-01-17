全球市场: 亚洲股市陷入整理,中国重要经济数据公布前市场审慎

标题新闻：俄罗斯国家反恐委员会称在圣彼得堡另外一地铁站发现并解除一爆炸装置
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"在新兴国家和发达国家,对景气循环敏感的板块显得相对便宜",而防御性板块由于2012年在较不利的金融环境下已有相对出众的表现,因此现在的吸引力就没那么大了,Poole称.
另一个可能从风险氛围减弱中受益的板块是大宗商品.
"随着全球经济复苏的展开,2013年的投资焦点正转向经济敏感性领域,"研究与咨询企业Market Risk Advisory的合伙人Naohiro Niimura表示.
他称,铂金(白金) 价格本周升至三个月高点,自2012年3月以来首次重新超越黄金,就表明投资者更加愿意承担风险.
美国原油期货 下跌0.2%至每桶94.05美元,布兰特原油 则持稳在109.64美元附近.(完) (编译 张若琪/梁睿雪/李春喜/丁琦/隋芬; 审校 蔡美珍/张涛/李爽/郑茵/王兴亚)
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路透4月3日 - 美国电动汽车生产商特斯拉周日宣布，第一季汽车交付量同比大增69%至创纪录的2.5万辆，从去年第四季的交付延迟中复苏。