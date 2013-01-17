全球市场: 亚洲股市陷入整理,中国重要经济数据公布前市场审慎

"在新兴国家和发达国家,对景气循环敏感的板块显得相对便宜",而防御性板块由于2012年在较不利的金融环境下已有相对出众的表现,因此现在的吸引力就没那么大了,Poole称.

另一个可能从风险氛围减弱中受益的板块是大宗商品.

"随着全球经济复苏的展开,2013年的投资焦点正转向经济敏感性领域,"研究与咨询企业Market Risk Advisory的合伙人Naohiro Niimura表示.

他称,铂金(白金) 价格本周升至三个月高点,自2012年3月以来首次重新超越黄金,就表明投资者更加愿意承担风险.