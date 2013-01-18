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亚洲 | 2013年 1月 18日 星期五 12:00 BJT

《全球市场》亚洲股市上扬,受中国和美国乐观数据提振

但是,下周政策结果令部分市场人士失望的风险越来越大.

"我们认为日本央行会议结果存在令人失望的一些风险,日圆有可能走高.目前市场普遍预计日本央行将把通胀率目标调至2%.不过,在第二季任命新任央行总裁和副总裁前,央行可能不会祭出更加激进的举措,"法国巴黎银行策略师Kiran Kowshik称.

投资者的焦虑情绪在期权(选择权)市场一览无遗,美元兑日圆一个月期隐含波动率 触及约12.12%,为2011年9月以来最高水准.

美元期权买兴升温,尽管本周曾暂作歇息,但美元兑日圆风险逆转指标 仍在约两个月高位附近徘徊,偏向日圆卖权/美元买权.

美国原油期货 下跌0.3%至每桶95.19美元,周四则因美国经济前景呈正面而走高.布兰特原油期货 亦跌0.2%至110.93美元. (完) (编译 许娜; 审校 龚芳)
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