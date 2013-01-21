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亚洲 | 2013年 1月 21日 星期一 12:49 BJT

《全球市场》亚洲股市持稳,关注日本央行政策会议

**风险偏好回归**

亚洲股市持稳;上周尾段全球股市上扬,因华府可能避免财政危机的迹象帮助改善市场人气.

众议院共和党领袖表示,他们将在下周寻求通过延长三个月联邦借款权限,以为民主党控制的参议院通过预算争取时间.

道指 和标普500指数 收在五年高位,因企业业绩期开局强劲使股市录得连续第三周上升.

美国公布数据显示,1月消费者信心下降至一年低位,油价从中获得交投线索.伊斯兰教武装份子袭击了石油输出国组织(OPEC)成员国阿尔及利亚的一天然气工厂,令供应中断疑虑盖过需求担忧.

美国原油期货 跌0.4%报95.21美元,布兰特原油 跌0.3%报每桶111.60美元.(完) (编译 李爽; 审校 戴素萍)

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