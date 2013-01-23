《全球市场》亚洲股市小升,因投资者风险偏好改善

金属期市：伦敦期铜上涨，锌镍追随钢铁价格涨势
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
对美国预算危机和欧元区债务融资的忧虑缓解,亦提振了投资者的情绪.
美国众议院共和党领袖称,他们计划周三通过把美国债务上限延长近四个月至5月19日的议案.
德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年底时那么严重.西班牙已完成2013年融资目标的约14%.
美国原油期货 下跌0.1%至每桶96.62美元,布兰特原油期货 亦下滑0.1%至112.34美元.
现货金 报每盎司1,692.66美元,接近周二所及一个月高位1,695.76美元.伦敦期铜 跌0.3%至每吨8,107美元,但守在周二所及一周高位8,144.50美元附近.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张荻)
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分
东证股价指数几近持平报1,504.66点，JPX-日经400指数微涨0.05%报13,470.70点。(完) (编译 王洋; 审校 高琦)