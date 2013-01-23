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亚洲 | 2013年 1月 23日 星期三 12:08 BJT

《全球市场》亚洲股市小升,因投资者风险偏好改善

对美国预算危机和欧元区债务融资的忧虑缓解,亦提振了投资者的情绪.

美国众议院共和党领袖称,他们计划周三通过把美国债务上限延长近四个月至5月19日的议案.

德国智库ZEW周二发布月度调查显示,分析师和投资者对经济的看法连续第二个月大幅上升,显示欧元区危机对德国的冲击已不如去年底时那么严重.西班牙已完成2013年融资目标的约14%.

美国原油期货 下跌0.1%至每桶96.62美元,布兰特原油期货 亦下滑0.1%至112.34美元.

现货金 报每盎司1,692.66美元,接近周二所及一个月高位1,695.76美元.伦敦期铜 跌0.3%至每吨8,107美元,但守在周二所及一周高位8,144.50美元附近.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张荻)

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