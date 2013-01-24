《全球市场》 亚洲股市反弹,乐观中国PMI数据提供动力

韩国周四稍早公布,2012年第四季经济较前季增长0.4%,不及央行10月预计的增长0.8%,突显出持续的不确定性牵绊主要经济体回升脚步,使全球经济复苏延迟.

国际货币基金组织(IMF)周三表示,欧元区经济衰退出人意外地难以消除,加之日本经济疲势,都将给今年全球经济成长带来压力.但全球经济随后将于2014年回升,增速或升至2010年以来最快.

周三一项路透调查显示,今年亚洲经济体的增长势头料较三个月前预估的疲弱,尽管通胀压力减轻,料将使各大央行保持宽松政策.

美国原油期货 上升0.2%至每桶95.45美元,布兰特原油期货 跌0.3%至112.46美元.