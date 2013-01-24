《全球市场》 亚洲股市反弹,乐观中国PMI数据提供动力

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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韩国周四稍早公布,2012年第四季经济较前季增长0.4%,不及央行10月预计的增长0.8%,突显出持续的不确定性牵绊主要经济体回升脚步,使全球经济复苏延迟.
国际货币基金组织(IMF)周三表示,欧元区经济衰退出人意外地难以消除,加之日本经济疲势,都将给今年全球经济成长带来压力.但全球经济随后将于2014年回升,增速或升至2010年以来最快.
周三一项路透调查显示,今年亚洲经济体的增长势头料较三个月前预估的疲弱,尽管通胀压力减轻,料将使各大央行保持宽松政策.
美国原油期货 上升0.2%至每桶95.45美元,布兰特原油期货 跌0.3%至112.46美元.
伦敦期铜 下滑0.1%至每吨8,095美元,现货金 微降0.1%至每盎司1,683.31美元,脱离近期触及的一个月高位.(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。