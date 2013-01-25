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亚洲 | 2013年 1月 25日 星期五 12:55 BJT

《全球市场》亚股下挫,科技股疲软拖累韩股走低但日股上扬

继中国制造业数据报喜后,美国及德国亦公布强劲数据,激励全球股市及大宗商品市场.

美股标准普尔500指数 短暂升破1,500点大关,为2007年12月来首见,欧洲股市则触及今年高点.

美国制造业活动1月扩张速度创近两年来最快,德国的企业调查显示民间部门1月扩张速度为一年来最快.

美国原油期货 下跌0.2%,至每桶95.78美元,布兰特原油 跌0.2%,至113.11美元.

伦敦期铜 上涨0.2%,至每吨8,109美元,现货金 持稳于每盎司1,667.64美元附近.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王兴亚)
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