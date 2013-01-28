《全球市场》韩股拖累MSCI亚股指数下滑,但经济数据坚稳提供支撑

EPFR Global周五公布的数据显示,随着金融市场紧张状况缓解,全球投资者上周将56.5亿美元资金投入股票基金,其中大多数流入新兴市场股票基金.

欧元 徘徊在上周五触及的11个月高位1.3480美元附近.澳元兑欧元周一盘初跌至八个月低位.欧洲股市周五触及数月新高.