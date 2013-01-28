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亚洲 | 2013年 1月 28日 星期一 12:03 BJT

《全球市场》韩股拖累MSCI亚股指数下滑,但经济数据坚稳提供支撑

伦敦期铜 上涨0.4%至每吨8,065美元.

EPFR Global周五公布的数据显示,随着金融市场紧张状况缓解,全球投资者上周将56.5亿美元资金投入股票基金,其中大多数流入新兴市场股票基金.

欧元 徘徊在上周五触及的11个月高位1.3480美元附近.澳元兑欧元周一盘初跌至八个月低位.欧洲股市周五触及数月新高.

投资者本周将关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三公布的声明,以及周五出炉的美国非农就业数据.

股市疲弱打压亚洲信贷市场,iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差 扩大1个基点.(完)

(编译 杜明霞; 审校 王兴亚)
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