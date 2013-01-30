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亚洲 | 2013年 1月 30日 星期三 12:11 BJT

《全球市场》全球经济复苏预期升温提振亚股上涨,关注美联储决定

日圆仍然承压,因安倍政府力推激进的景气恢复政策以终结通缩,日本央行料寻求强有力的货币宽松政策.

美元兑日圆 上涨0.3%至90.98日圆,接近周一所及2010年6月以来最高位91.32.欧元兑日圆 亦上升0.3%至122.78,距离周一触及的4月以来最高点122.91不远.

日圆前景持续疲软,加之风险偏好增强,提振澳元兑日圆周三升至四年高点,新西兰元兑日圆也徘徊在四年高位附近.

澳元兑日圆 最高升至95.29日圆;新西兰元兑日圆 一度高见76.26,接近周五所及2008年以来最高位76.37.

欧元兑美元 报1.3493美元,周二触及14个月高位1.3498.

现货金 近持平,报每盎司1,664.11美元,持于200日移动均线切入位1,662.92美元上方.(完) (编译 王翔琼; 审校 王兴亚)
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