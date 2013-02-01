《全球市场》亚洲股市受中国PMI数据打击转跌,关注美国非农就业数据

企业并购：德国Biotest同意被中国科瑞收购，估值13亿欧元
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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油价和铜价双双上扬,欧元兑美元依然走坚,表明不安情绪并未扩散到亚洲股市之外,因市场人气近期受到欧元区压力缓解和全球数据普遍改善的支撑.
欧元兑美元 上涨0.3%至1.3613美元,稍早曾触及14个月新高1.3624美元.由于欧元表现坚挺,美元指数 周五挫跌至一个月低位79.107.
"欧元似乎还将继续反弹一段时间,因为欧洲央行为防范主权风险采取的措施,及经济增长乏力下通胀风险不大都让投资者感到满意,从而重返欧元区债市.在资产组合重新向欧元配置的过程中,美元组合似乎是主要输家,"Westpac银行发表报告称.
美国原油期货 小涨0.1%至每桶97.56美元,布兰特原油期货 上涨0.3%至115.90美元.
伦敦期铜 上涨0.5%至每吨8,203美元.
稍早公布的一份民间调查报告显示,韩国1月制造业活动小幅萎缩,但新出口订单为八个月来首次增加.韩国12月制造业活动微幅增长.
今日稍晚还将公布美国和欧元区制造业采购经理人指数(PMI)报告,以及美国供应管理协会(ISM)制造业指数报告.(完) (编译 许娜; 审校 杜明霞)
路透法兰克福4月7日 - 德国血浆产品制造商Biotest同意由中国投资者科瑞集团进行现金收购，包括债务的估值约为13亿欧元(14亿美元)。
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路透纽约4月7日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近 一周汇市投机客进一步下调对美元的看多押注，净多仓降至2月末以来最低水平。 截至4月4日当周，美元净多仓总计146.7亿美元，为五周低位，低于前一周的152.7亿美 元。美元净多仓已连续第二周下降。 过去几周美元走势不确定，起点是美国总统特朗普所在共和党撤回医改议案。 投资者担心医改议案风波后，特朗普政府可能无法通过税改，分析师认为税改对经济的 影响重大。 “特朗普政府难以恢复胜选后的乐观情绪，当时宣布促进增长的政策，但至今未能实兑 现，”OANDA资深汇率分析师Alfonso Esparza称。这对美元造成压力。 投资者仍然预计今年再升息两次，与今年初预计的升息四次相差甚远。 而本周接近尾声时，美国空中打击叙利亚及令人失望的美国非农就业报告，令美元走势 再添波动。 “预计特朗普空袭叙利亚后市场将持续紧张，基本面退居其次，投资者焦虑情绪高涨， ”Esparza称