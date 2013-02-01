版本:
中国
亚洲 | 2013年 2月 1日 星期五 15:03 BJT

《全球市场》亚洲股市受中国PMI数据打击转跌,关注美国非农就业数据

欲浏览2013年资产回报相关图表,请点击:(link.reuters.com/dub25t)

欲浏览标准普尔500指数和美国公债收益率对比图表,请点击:(link.reuters.com/ren65t)

油价和铜价双双上扬,欧元兑美元依然走坚,表明不安情绪并未扩散到亚洲股市之外,因市场人气近期受到欧元区压力缓解和全球数据普遍改善的支撑.

欧元兑美元 上涨0.3%至1.3613美元,稍早曾触及14个月新高1.3624美元.由于欧元表现坚挺,美元指数 周五挫跌至一个月低位79.107.

"欧元似乎还将继续反弹一段时间,因为欧洲央行为防范主权风险采取的措施,及经济增长乏力下通胀风险不大都让投资者感到满意,从而重返欧元区债市.在资产组合重新向欧元配置的过程中,美元组合似乎是主要输家,"Westpac银行发表报告称.

美国原油期货 小涨0.1%至每桶97.56美元,布兰特原油期货 上涨0.3%至115.90美元.

伦敦期铜 上涨0.5%至每吨8,203美元.

稍早公布的一份民间调查报告显示,韩国1月制造业活动小幅萎缩,但新出口订单为八个月来首次增加.韩国12月制造业活动微幅增长.

今日稍晚还将公布美国和欧元区制造业采购经理人指数(PMI)报告,以及美国供应管理协会(ISM)制造业指数报告.(完) (编译 许娜; 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐