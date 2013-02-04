《全球市场》亚洲股市劲扬,此前美国出炉乐观经济数据

日本已公布经济指标--2017/4/6
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
周五美元指数 跌至四个半月低点78.918.该指数周一上升0.2%.
由于对经济的乐观程度上升,且欧元区债务忧虑消退,投资者增加曝险.
研究机构TrimTabs Investment Research周六称,投资者1月向股票共同基金和上市交易基金(ETF)增资达到创纪录的774亿美元,超过2000年2月的537亿美元前纪录.
石油市场方面,中东紧张局势令布兰特原油 可能录得11月中以来的最大单周涨幅,美国原油 已经连涨八周,不过周一下跌0.2%至每桶97.56美元.
投资者对风险资产偏好的恢复带动股市上涨,避险资产吸引力减退,美国公债收益率升高.10年期美国公债收益率 周一在亚洲市场触及九个月高位2.052%.
周一公布的最新路透调查显示,因全球投资者对风险资产偏好上升削弱了对债券的需求,评估日本公债市场人气的每周指标急剧恶化,连续第五周位于负值水准. (完)
(编译 石冠兰/杜明霞/李春喜/许娜/郑茵 审校 隋芬/张荻/丁琦/张涛/侯向明)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
路透东京4月6日 - 日本股市日经指数周四早盘跌至四个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减资产负债表规模的时间可能早于预期，导致美股隔夜挫跌。
路透香港4月6日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）称，对国元证券（香港）有限公司予以谴责并罚款450万港元，因其违反打击洗钱指引。