《全球市场》亚洲股市劲扬,此前美国出炉乐观经济数据

周五美元指数 跌至四个半月低点78.918.该指数周一上升0.2%.

由于对经济的乐观程度上升,且欧元区债务忧虑消退,投资者增加曝险.

研究机构TrimTabs Investment Research周六称,投资者1月向股票共同基金和上市交易基金(ETF)增资达到创纪录的774亿美元,超过2000年2月的537亿美元前纪录.

石油市场方面,中东紧张局势令布兰特原油 可能录得11月中以来的最大单周涨幅,美国原油 已经连涨八周,不过周一下跌0.2%至每桶97.56美元.

投资者对风险资产偏好的恢复带动股市上涨,避险资产吸引力减退,美国公债收益率升高.10年期美国公债收益率 周一在亚洲市场触及九个月高位2.052%.

周一公布的最新路透调查显示,因全球投资者对风险资产偏好上升削弱了对债券的需求,评估日本公债市场人气的每周指标急剧恶化,连续第五周位于负值水准. (完)