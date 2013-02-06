《全球市场》 稳健欧元区数据提振亚股反弹,日圆跌至新低

市场对欧元区经济状况的信心增强,而且欧元区高负债国家的融资环境好转,令欧元获得支撑.

欧洲央行资产负债规模降至11个月低点2.8万亿欧元(3.8万亿美元)的消息也提振欧元走势,而且与美日两国央行继续扩大资产购买规模形成鲜明对比.

"在比较各央行资产负债情况时,资金流动情况比存量资金重要得多...也凸显出欧元在过去数月中的出色表现."City Index首席全球策略师Ashraf Laidi在客户报告中表示.

欧元/美元 持稳于1.3578美元,高于关键技术支撑水准1.34653,后者也是14日移动均线切入位.

欧洲央行料将在周四的政策会议上决定维持利率不变,但央行总裁可能因意大利银行业丑闻而面临盘问.

西班牙与意大利公债收益率周二下降,此前一度跳升,因西班牙爆出贪腐丑闻,而且民调显示,意大利前总理贝鲁斯柯尼在本月大选前的支持率上升.