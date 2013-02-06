《全球市场》 稳健欧元区数据提振亚股反弹,日圆跌至新低

马来西亚期市：棕榈油期货跌至五个月低点，追随豆油的跌势
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
市场对欧元区经济状况的信心增强,而且欧元区高负债国家的融资环境好转,令欧元获得支撑.
欧洲央行资产负债规模降至11个月低点2.8万亿欧元(3.8万亿美元)的消息也提振欧元走势,而且与美日两国央行继续扩大资产购买规模形成鲜明对比.
"在比较各央行资产负债情况时,资金流动情况比存量资金重要得多...也凸显出欧元在过去数月中的出色表现."City Index首席全球策略师Ashraf Laidi在客户报告中表示.
欧元/美元 持稳于1.3578美元,高于关键技术支撑水准1.34653,后者也是14日移动均线切入位.
欧洲央行料将在周四的政策会议上决定维持利率不变,但央行总裁可能因意大利银行业丑闻而面临盘问.
西班牙与意大利公债收益率周二下降,此前一度跳升,因西班牙爆出贪腐丑闻,而且民调显示,意大利前总理贝鲁斯柯尼在本月大选前的支持率上升.
日圆下跌提振东京工业品交易所(TOCOM)期金 今日触及每克5,067日圆的纪录高位.(完)
路透吉隆坡3月31日 - 马来西亚棕榈油期货周五跌至逾五个月低点，回吐稍早涨幅，因追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油的低迷走势。
路透新加坡3月31日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从一个月高位下跌5%，至每吨75.93美元，但市场对石脑油需求旺盛降低了过剩的供应，并改善了卖家的基本面。
路透北京3月31日 - 中国证监会周五表示，拟就公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理做出规定，进一步完善开放式基金流动性风险管控指标体系，同时兼顾偏股类和固定收益类基金的潜在风险，并要求基金管理人针对性建立完善流动性风险管控机制。