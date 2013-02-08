重发-《全球市场》亚股小幅升高,因中国贸易数据超过预期

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路透东京2月8日 - 亚洲股市周五微幅升高,此前中国1月贸易数据超过预期,尽显复苏趋势,但投资者寻求在下周中国农历新年假期前夕了结获利令价格受限.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 升0.2%,挽回稍早跌势.之前欧洲央行总裁德拉吉指出欧元区经济仍面临风险打击市场人气.该泛亚指数周一曾升至18个月高位.

中国海关周五公布,今年1月出口同比增长25%,高于路透调查中值17%;进口同比增长28.8%,亦高于预期的23.3%.

"中国经济形势日益改善,贸易数据证实复苏趋势在持续.不只贸易数据,还有零售销售、工业生产和投资流动数据都明显表明,中国经济已在去年第三季触底,"大和证券东京资深策略师Hirokazu Yuihama表示.

美股周四小幅收低,法国药企赛诺菲 公布业绩令人失望,打压欧股跌至2013年最低收位.

澳洲股市 涨0.5%,韩国股市 升0.6%,有望结束连续六天的跌势,因投资者大量买进最近下跌的汽车股.

日股日经指数 跌1.4%,因投资人获利了结,指数在周三曾升至2008年10月以来最高水准.

"亚洲市场正遭遇假期前的调整,使股价上档压力沉重,许多人选择获利了结.过去几个月来股价急剧上升,因此修正是健康的.但亚洲股市的上升趋势依然未变."大和证券的Yuihama称.

**欧元趋稳**

欧元脱离上日触及的两周低点,上日因投资人认为欧洲央行总裁德拉吉的评论系暗示担心欧元和欧洲增长前景,使欧元跌至低位,提振美元指数 升至一个月高点.

欧元/美元 周四曾跌至两周低点1.33705,目前报1.3410美元,日内上涨0.1%,但仍低于上周触及的14个半月高点1.3711.

欧洲央行周四宣布维持指标利率在0.75%不变.央行总裁德拉吉称,将继续关注欧元走强所造成的经济影响,助长了有关欧元上涨或为降息打开大门的预期.

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西班牙周四售出比计划金额更多的公债,完成了全年中长期融资目标的逾18%.强劲买需意味着市场对于西班牙政府融资能力的担心减弱,尽管该国政局不稳,首相拉霍伊面临贪腐指控.

日圆兑美元和欧元仍徘徊在近期低点.

周五公布的数据显示,日本12月连续第二个月录得经常帐赤字,从而拖累2012年盈余达纪录最低水准,贸易收支恶化的迹象支撑了日圆下跌趋势.

"日本的经常帐收支仍将保持盈余状态,但规模没有以前那么大,"农林中金总合研究所经济分析师南武志称.

美元兑日圆 下跌0.1%至93.53,周三曾触及2010年5月以来最高水准94.075.欧元兑日圆 小涨0.1%至125.43,周三亦曾触及2010年4月以来高位127.71.

"汇率问题愈发成为政策争论的一部分......欧元方面,我们认为"过度"看涨趋势将延续,因为欧洲央行的政策将继续增强利好资产的环境,"摩根士丹利发表报告称.

摩根士丹利补充道,日本央行料将采取更加大胆的宽松举措的预期下,日圆跌势料将延续,从而支撑全球冒险意愿.

美国原油期货 和布兰特原油期货 均上扬0.2%,分别达每桶96.01美元和117.48美元.