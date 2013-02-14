重发-《全球市场》市场人气改善提振亚洲股市上扬,关注G20会议

(重发以补上遗失段落)

路透东京2月14日 - 亚洲股市周四上扬,因冒险意愿改善;日圆持稳,20国集团(G20)财长和央行行长会议周末举行,投资者将密切关注他们有关全球经济成长及汇率的观点.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 延续涨势,升0.6%,材料类股 表现出色,涨1.4%,部分原因在于力拓 财报公布前主要矿产股跳涨.

澳洲股市 上涨0.6%,触及2008年9月以来最高水准,因财报季亮眼且对欧洲和美国债务问题的担忧消退,提振投资者士气.

韩国股市 上涨0.4%,周三时触及三周收盘高位,且创下1月2日以来最大单日百分比升幅,因日圆跌势暂止令投资人受到鼓舞.

"大盘变动不大...指数昨日大涨,G20会议将在本周稍后登场,在下周之前大盘不太可能大涨或大跌,"大信证券韩股分析师Kim Young-il表示.

日圆停止升值在周四也对日股带来正面影响,日经指数 上涨0.6%,周三时下跌1%,因日圆升值促使投资者对出口股获利了结.

韩国央行周四一如预期连续第四个月维持利率不变,因全球经济展现改善迹象且国内通胀仍偏低.但央行总裁在记者会上表示,该决定并非一致通过.

日本央行在结束为期两天的会议后,维持货币政策不变,提升对经济的评估.

中国大陆和台湾市场依然因春节闭市,不过香港在周四恢复交易.

周三欧洲主要股指突破上周交易区间,受惠于快速成长之新兴市场的企业2012年业绩报告鼓舞人心,提振市场.

美国股市周三收盘基本持稳,在标普500指数 盘中一度触及2007年11月以来最高后,投资者仍态度谨慎.

**聚焦日圆**

美元兑日圆 收复稍早失地,小涨0.1%至93.49日圆,周一美元创下2010年5月以来高点94.465日圆.欧元兑日圆 上涨0.1%至125.72日圆,低于上周触及的2010年4月以来高点127.71日圆.

从去年11月至今年2月初,日圆兑美元下跌近20%,兑欧元跌幅则超过20%.

日圆自11月中旬起便稳步下跌,因市场愈发期待日本新政府将采取积极措施令该国摆脱数年的经济低迷.首相安倍晋三正推进强劲措施助力物价回升,敦促日本央行采取史无前例的宽松举措.

日圆快速贬值招来国际社会一些批评之声,在G20会议召开前夕这种声浪逐日升温,最新的声音来自G20轮值主席国俄罗斯.

俄罗斯副财长Sergei Storchak发表讲话称,日圆明显估值过高,"无迹象"显示日本当局在干预汇市打压日圆.

"有关G20将对日本政策和日圆疲软走势发表什么评论,本周存在着各种诠释,市场以此作为在会议前调整仓位的理由,我预计汇市将限于区间波动,"法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻东京外汇主管Yuji Saito说.

"汇率将成为一个议题,但我认为俄罗斯希望会议重点放在涉及新兴市场的整体经济方面,因为这是一次G20会议,"他说.

交易商和分析师称,美元/日圆90-95的汇价目前来看是个舒适区间,若美国经济传出意外利好消息,或日本很快出人意料地实行激进宽松措施,都可能推动美元升破这个区间.

但他们表示,日圆若有买回,在87日圆附近也可能失去动能,该处是日圆从11月中到2月初跌势的一半水准.

被美国总统奥巴马提名为财政部长的杰克卢周三称他将支持强势美元,市场对此评论反映平淡.

日本内阁府周四公布的数据显示,10-12月日本经济较前季萎缩0.1%,为连续第三季萎缩,表明日本仍难以摆脱温和衰退.

美国1月零售销售仅略有增长,因加税与汽油价格上涨抑制支出.

但欧洲人气改善,此前意大利周三的标债吸引强劲买需,尽管下周选举仍有不确定性存在;而欧元区工业生产数据也确认该区域在复苏,尽管复苏仍缓慢.

美国原油 升0.2%至97.18美元.布兰特原油 微涨0.1%至117.96美元.

伦敦期铜 升0.2%至每吨8,243.75美元.(完)