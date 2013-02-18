更正-《全球市场》日本股市大涨,日圆在G20会议后重拾跌势

(更正:因英文原文有误,要点和内文第一段应为日股逼近"四年高位",非"33个月高位")

* 日股日经指数跃升2.3%至近52个月高位

* 日圆大跌,因G20声明未直接批评日本的政策

* 中国长假结束,需求面引关注

路透东京2月18日 - 日本股市周一跳涨逼近四年高位,日圆大跌,此前20国集团(G20)未点名批评日本积极推高物价却导致日圆走软的计划.

G20没有点名批评日本,但承诺将避免货币竞贬,并称货币政策应该只着眼于物价稳定和经济增长.日本表示,这使其得以不受阻碍地推行现有政策.

美元兑日圆 跳涨0.7%至94.17日圆,逼近2月11日所及2010年5月以来最高水准94.465日圆.欧元兑日圆 上涨0.3%至125.51日圆,仍低于2月6日所及2010年4月以来高位127.71日圆.

日股日经指数 跳涨2.3%,日圆下跌提振出口股和银行股领涨.

市场现关注日本首相安倍晋三提名央行下任总裁,预计他将在未来数日内宣布相关决定.

消息人士向路透表示,前日本央行副总裁武藤敏郎是最热门的人选,而其料将加大刺激经济的力度.

野村证券的资深外汇分析师Yunosuke Ikeda称,"G20传递出的讯息是货币宽松可以,但是不能有对引发汇率战的任何暗示.G20效应已经在安倍今日对汇市的评论中体现出来,其没有给出关于日圆倾向的汇价以及走势方向的具体评论."

日本首相安倍晋三周一表示,央行货币政策并非旨在压低日圆,但却是推动日圆汇率走势的重要因素之一.安倍重申日本央行的宽松货币举措旨在对抗通缩,而非削弱日圆,回击了20国集团(G20)部分国家对日本有意利用促通胀政策来压低日圆进而刺激出口的指责.

日圆疲态令新兴亚洲市场货币承压.韩国综合股价指数 下跌0.3%,市场担忧该国出口商的竞争力遭到蚕食.

Dongbu证券的汇市和债市分析师Yuna Park称,"日本将会继续保持当前政策,而亚洲其他国家也不会坐以待毙.这将给予亚洲货币更大压力."

Ikeda表示,日圆贬值将造成其他货币兑美元相对走强,并引发市场对于其他亚洲国家可能出手遏制本币涨势的揣测.

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 小跌0.2%,该股指上周五短暂触及18个半月高位,并凭借1.2%的周涨幅取得1月6日当周以来最佳表现.

上周五,MSCI全球股指 下跌0.26%,欧洲股市收低,美股以平盘作收.

澳洲股市 上涨0.5%,市场对中国在春节假期后开始买入大宗商品的憧憬推高矿业股,而澳洲联邦银行(CBA) 与澳洲电讯 等绩优股在除息后下跌.

中国与台湾市场结束一周的春节假期,恢复交易.

**股市整固**

EPFR Global周五公布的数据进一步显示,全球股市近期劲升后,目前正在进行整固.数据显示,全球投资人在最新一周投入36.2亿美元进入美国股市基金,为10周内最高金额.但EPFR Global指出,新兴股市需求仍然强劲,吸引18.1亿美元新资金流入.

中国结束长假重返市场,大宗商品需求料将成为焦点.

投资人亦料将聚焦于美国财政谈判,美国决策高层正在讨论预定3月1日展开的预算削减方案.分析师表示,撙节措施可能打击美国经济.

美国原油期货 下跌0.2%,至每桶95.63美元,但布兰特原油 小涨0.1%,至117.81美元.