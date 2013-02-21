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亚洲 | 2013年 2月 21日 星期四 11:37 BJT

《全球市场》美元指数接近三个月高点,对冲基金传言和美联储动向打压人气

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 上升19%至14.68.该指数衡量华尔街投资者的风险胃纳.标准普尔指数今年已经上涨6%.

"市场正在常态化,价格走势和消息呈现正相关,意味着如果想法符合逻辑,就能够获得回报,"Aino Investment Corp总裁兼执行长Goro Ohwada表示.

"此前,不采取行动是最好的回应,因市场对事件或消息的反应通常非常超前,反而在事实真正发生后做出相反方向的反应.人们现在认为他们可以先行一步,意味着价格会有更多振荡,这有利于投资者."他说.

美元兑日圆 涨0.1%至93.66.欧元兑美元 报1.3273,徘徊在1月23日来最低水准附近.

美国原油期货 跌0.6%至每桶94.62美元,布兰特原油 下滑0.4%至115.14美元.(完)

(编译 杜明霞; 审校 王兴亚)
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