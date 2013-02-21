《全球市场》美元指数接近三个月高点,对冲基金传言和美联储动向打压人气

"市场正在常态化,价格走势和消息呈现正相关,意味着如果想法符合逻辑,就能够获得回报,"Aino Investment Corp总裁兼执行长Goro Ohwada表示.

"此前,不采取行动是最好的回应,因市场对事件或消息的反应通常非常超前,反而在事实真正发生后做出相反方向的反应.人们现在认为他们可以先行一步,意味着价格会有更多振荡,这有利于投资者."他说.