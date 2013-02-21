《全球市场》美元指数接近三个月高点,对冲基金传言和美联储动向打压人气

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数 上升19%至14.68.该指数衡量华尔街投资者的风险胃纳.标准普尔指数今年已经上涨6%.
"市场正在常态化,价格走势和消息呈现正相关,意味着如果想法符合逻辑,就能够获得回报,"Aino Investment Corp总裁兼执行长Goro Ohwada表示.
"此前,不采取行动是最好的回应,因市场对事件或消息的反应通常非常超前,反而在事实真正发生后做出相反方向的反应.人们现在认为他们可以先行一步,意味着价格会有更多振荡,这有利于投资者."他说.
美元兑日圆 涨0.1%至93.66.欧元兑美元 报1.3273,徘徊在1月23日来最低水准附近.
美国原油期货 跌0.6%至每桶94.62美元,布兰特原油 下滑0.4%至115.14美元.(完)
(编译 杜明霞; 审校 王兴亚)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。