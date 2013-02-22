《全球市场》亚洲股市从上日跌势中反弹,但经济前景担忧令涨势受限

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
**关注意大利、美国预算**
美国公债收益率(殖利率)在亚洲盘中微升.收益率上日则下跌,因数项指标显示经济成长放缓,包括一周初请失业金人数和制造业活动数据.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 周四刷新年内低点,因制造业活动数据挫伤了欧元区会很快走出衰退的期望.
周末意大利大选的不确定性,也伤及市场对欧洲的情绪.大部分投资者预期中左翼政府将赢得大选,并将继续通过改革来解决意大利债务问题.但前意大利总理贝鲁斯柯尼重出江湖,引发了新的忧虑情绪.
市场继续谨慎关注美国财政困境.迄今为止,美国总统奥巴马与共和党高层议员都未能达成协议,避免自动减支措施3月1日生效.经济学家警告称,此类措施会损及经济,导致失业增加.
美元兑日圆 持稳于约93.12日圆.(完) (编译/审校 王兴亚/杜明霞/隋芬/梁睿雪/田建华/程琳)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。