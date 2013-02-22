《全球市场》亚洲股市从上日跌势中反弹,但经济前景担忧令涨势受限

**关注意大利、美国预算**

美国公债收益率(殖利率)在亚洲盘中微升.收益率上日则下跌,因数项指标显示经济成长放缓,包括一周初请失业金人数和制造业活动数据.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 周四刷新年内低点,因制造业活动数据挫伤了欧元区会很快走出衰退的期望.

周末意大利大选的不确定性,也伤及市场对欧洲的情绪.大部分投资者预期中左翼政府将赢得大选,并将继续通过改革来解决意大利债务问题.但前意大利总理贝鲁斯柯尼重出江湖,引发了新的忧虑情绪.

市场继续谨慎关注美国财政困境.迄今为止,美国总统奥巴马与共和党高层议员都未能达成协议,避免自动减支措施3月1日生效.经济学家警告称,此类措施会损及经济,导致失业增加.